Он требует организованности и взаимодействия многих структурных подразделений как Вооруженных Сил, так и вспомогательных. Об этом в эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, подчеркнув, что ротацией должны заниматься специалисты.
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Как происходит ротация
Тимочко привел пример, что даже переезд семьи в другой дом занимает много времени: сначала необходимо сложить вещи в старом доме, перевезти их, и впоследствии разместить в новом доме.
В то же время военная бригада – это тысячи людей, сотни единиц техники, огромное количество оружия, склады и много других моментов, которые нужно обеспечить средствами перевозки и уберечь при ротации.
Та же бронированная техника перемещается на тралах или эшелонами. Все зависит от условий, в которых она находится – какие реалии дают возможность передвигаться.
Личный состав также нужно где-то расположить, позаботиться о перемещении, максимально уберечь от поражения ракетами, вражеской авиацией или артиллерией.
Это кропотливый, серьезный и профессиональный подход. Хорошо, что об этом заговорили. Уверен, что журналисты и соприкасающиеся структуры обязательно будут наблюдать за процессом,
– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
"Если какие-то части не будут выводить или не будет обещанной ротации, это станет доступным для общества. Никто никого обманывать не собирается. Здесь вопрос в сохранении личного состава и имеющихся технических средств в воинских частях при ротации", – добавил Иван Тимочко.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Согласно новому закону, который Верховная Рада приняла во втором чтении 11 апреля, кроме работников критически важных предприятий, бронирование распространяется на государственных служащих категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. Кого еще могут забронировать – читайте в материале.
- В ТЦК сообщили, что сотни тысяч украинцев уклоняются от мобилизации, однако они есть в базах полиции. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что полиция занимается розыском тех украинцев, которые получили на руки повестки и уклоняются от мобилизации. По его словам, полиция действует согласно письменному обращению работников ТЦК и СП.
- Нардепы большинством голосов поддержали мобилизацию осужденных. Председатель партии монобольшинства Елена Шуляк рассказала, что это возможно только в случае согласия заключенного. Положительное решение даже должна принять военная часть, которая берет на службу добровольца. После написания заявления и положительного ответа осужденный должен пройти два этапа медицинского контроля. Также необходима психологическая экспертиза и решение суда.