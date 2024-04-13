Он требует организованности и взаимодействия многих структурных подразделений как Вооруженных Сил, так и вспомогательных. Об этом в эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, подчеркнув, что ротацией должны заниматься специалисты.

Смотрите также Законопроект о штрафах для уклонистов Рада планирует принять с правками: когда это может произойти

Как происходит ротация

Тимочко привел пример, что даже переезд семьи в другой дом занимает много времени: сначала необходимо сложить вещи в старом доме, перевезти их, и впоследствии разместить в новом доме.

В то же время военная бригада – это тысячи людей, сотни единиц техники, огромное количество оружия, склады и много других моментов, которые нужно обеспечить средствами перевозки и уберечь при ротации.

Та же бронированная техника перемещается на тралах или эшелонами. Все зависит от условий, в которых она находится – какие реалии дают возможность передвигаться.

Личный состав также нужно где-то расположить, позаботиться о перемещении, максимально уберечь от поражения ракетами, вражеской авиацией или артиллерией.

Это кропотливый, серьезный и профессиональный подход. Хорошо, что об этом заговорили. Уверен, что журналисты и соприкасающиеся структуры обязательно будут наблюдать за процессом,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

"Если какие-то части не будут выводить или не будет обещанной ротации, это станет доступным для общества. Никто никого обманывать не собирается. Здесь вопрос в сохранении личного состава и имеющихся технических средств в воинских частях при ротации", – добавил Иван Тимочко.

Последние новости о мобилизации в Украине