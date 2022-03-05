ВСУ продолжают собирать военные трофеи врага

Вооруженные силы Украины продолжают собирать военные трофеи россиян. Их перечень пополнился четырьмя боевыми машинами.

В сети обнародовали видео российской техники, которая уже никогда не будет их, ведь ее захватили украинцы.

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ВСУ продолжают собирать военные трофеи россиян

Товарищи кацапы, вот результат вашей войны. У нас 4 боевых машины, еще 2 уже эвакуировали,

– отметил автор ролика.

Он также продемонстрировал спальники и рюкзаки, которые остались от россиян.

Военные трофеи врага: смотрите видео

Напомним, Алексей Резников сообщил, что обезвреженную бронетехнику оккупантов уже измеряют не единицами, а батальонами и бригадами. Министр отметил, что ВСУ получили едва ли не больше трофейных танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского оборонно-промышленного комплекса.

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