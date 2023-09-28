На артиллерию не влияет погода: ВСУ будут действовать даже после приостановления наступления

Даже в самом худшем сценарии Силы Обороны продолжают борьбу с оккупантом, но другими методами. ВСУ будут укреплять вклинение во вражеские позиции и вести огонь из артиллерии.

О действиях украинских войск после ухудшения погоды в интервью 24 Канала рассказал старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Отметим, что в настоящее время россияне пытаются замедлить наступление, чтобы дождаться дождей.

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ВСУ будут действовать даже зимой

Николай Белесков убеждает, что окончательная точка в контрнаступлении пока не поставлена. Даже если представить худший сценарий, в котором ВСУ не достигают Токмака, а российские войска все еще будут держать фронт, Украина не остановит противостояние российских захватчиков.

Однако ничего нам не мешает, например, в этом году укрепить вклинение во вражеские позиции, не дать врагу перегруппироваться, наносить постоянные впечатления. Артиллерия же может работать, несмотря на погоду,

– рассказал Белесков.

Аналитик отмечает, что в некоторые осенние или зимние дни погода может помешать делать работу, но так будет не все время. Украинские военные будут вести контрбатарейную борьбу и продолжат ослаблять россиян.

Силы Обороны остановятся на определенном рубеже и будут бить по ствольной реактивной артиллерии, ПВО, РЭБ и ударным вертолетам. Если Украина получит ракеты ATAСMS, то сможет бить по местам размещения авиации оккупантов. Весной движение продолжится.

Состояние украинского наступления