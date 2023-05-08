Об этом в ежедневной оперативной сводке 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Кроме того, ВСУ озвучили безумные потери россиян именно в Бахмуте.

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ВСУ продолжат уничтожать россиян в Бахмуте

Свитан отметил, что заявления Пригожина о нехватке боеприпасов были ложью. Это быстро стало очевидным, поэтому теперь он говорит, что им предоставили боеприпасы. Он назвал Бахмут "мясорубкой". Это правда, потому что здесь полегла большая часть вагнеровцев и множество представителей российской регулярной армии.



Артиллерия ВСУ из Часового Яра будет уничтожать россиян в Бахмуте / Скриншот Deep State

Эта "мясорубка", кстати, нигде не делась. Она продолжается. Мы контролируем часть Бахмута. После того как Пригожин и российская армия его уничтожили, город стал полигоном для выполнения задач по уничтожению россиян, потому что спрятаться в Бахмуте фактически негде,

– заметил военный эксперт.

Украинская артиллерия продолжит контролировать город из Часового Яра и Хромового и издалека уничтожать россиян. Поэтому Пригожин и хочет оттуда выйти. А вот "Ахмат", который туда якобы должен зайти, будет выполнять роль загонов, чтобы из города не убегали регулярные российские части, когда ВСУ будут издалека их постоянно накрывать огнем.

Крым – конечная цель первого этапа контрнаступления

Россияне начали часто останавливать движение по крымскому мосту, когда получают информацию, что будет удар по нему. Механизмов для того, чтобы его уничтожить много, и ВСУ это обязательно сделают. Очевидно, что Крым – конечная цель первого этапа контрнаступления.



ВСУ обязательно уничтожат крымский мост / Скриншот Deep State

"Это уже понятно, потому что несколько дней, уже вторую неделю, мы пытаемся уничтожить логистику россиян, логистические цепочки и самое главное – горючее. Все топливные составы, все, что связано с перемещением горючего. Горючее – это кровь армии, без него армии просто не существует", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Россияне готовят масштабный ракетный обстрел

В ночь с 7 на 8 мая россияне нанесли очередной масштабный удар с огромным количеством БПЛА. В частности, 35 "Шахедов" были направлены на Киев. ВСУ все уничтожили, но обломки нанесли ущерб. Очевидно, что Россия получила от Ирана очередную партию, а значит, Иран уже открыто вступил в войну на стороне России.



Последствия падения обломков "Шахеда" на дом в Киеве / Телеграм Виталия Кличко

Эта атака была предсказуемой. "Шахеды" шли из Брянска в Киев. В Одессу же пошло 8 ракет Х-22. Неточные ракеты, однако они нанесли ущерб Одессе и одесскому побережью. Не все ракеты долетели, по разным причинам. Они как падали, так и падают,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Эти обстрелы россиян могут быть их подготовкой к чему-то масштабному накануне 9 мая. Они смогли собрать уже около 80 ракет, среди которых и Х-101, и Х-555, и "Калибры". Также могут применить примерно 20 ракет Х-22, так что тревоги ни в коем случае нельзя игнорировать, потому что удар может быть направлен и на столицу.

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