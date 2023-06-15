В районе Угледара ВСУ продвинулись на километр

Украинские военные продвинулись в районе города Угледар Волновахского района Донецкой области. Спикер объяснил, что ВСУ двигаются вперед в условиях жестких боев.

Валерий Шершень рассказал 15 июня, что ВСУ продвигаются, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага. Более того, оккупанты крепко держатся за свои позиции, пишет 24 Канал.

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Что происходит в районе Угледара

По словам Валерия Шершеня, в районе Угледара продолжаются мероприятия по улучшению тактического положения.

В районе города Угледар наши подразделения и войска продвинулись в сторону противника до одного километра,

– рассказал спикер Таврического направления.

Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину

Наряду с этим, российские оккупанты интенсивно обстреляли Угледар, а также Водяное, Курахово, Максимовку, Елизаветовку, Причистовку, Времьевку, Великую Новоселку, Вольное Поле. Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудар возле Золотой Нивы.

Больше всего штурмов россияне совершили на Марьинском направлении – 13, на Авдеевском – 9, на Угледарском – 2.

В целом на Донбассе днем (15 июня – 24 Канал) произошло 25 боевых столкновений, ночью – 7. Больше всего – пять – в районе Марьинки,

– заявил Шершень.

Что известно о продвижении в районе Угледара: смотрите видео

Последние новости о контрнаступлении ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские бойцы проводят наступательные и оборонные операции. Более того, враг тоже пытается наступать.

Враги перебрасывают силы в район Бахмута. В частности, оккупанты с Юга перетягивают вражеское десантно-штурмовое подразделение именно на Бахмутское направление.

Несмотря на усилия врагов, Вооруженные Силы Украины:

за предыдущие полторы недели в зоне объединенной стратегической группировки войск "Хортица" продвинулись на более 3 километра;

постепенно продвигаются на Южном направлении.