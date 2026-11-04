В ISW зафиксировали успехи ВСУ на двух направлениях

4 ноября Силы обороны Украины добились успеха в Сумской и Донецкой областях. Им удалось сорвать ряд штурмов противника.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Где ВСУ добились успехов

ВСУ недавно восстановили контроль над позициями или закрепились к северу от Сум, о чем свидетельствуют геолокационные видеозаписи от 1 ноября.

На них зафиксирован российский удар по украинской позиции к юго-западу от Андреевки. Ранее оккупанты утверждали, что этот район якобы находится под их контролем.

2 и 3 ноября российские войска провели атаки на Купянском направлении, однако не смогли продвинуться. А вот украинские защитники проводили контратаки к северу от Купянска.

Украинские военные также контратаковали к северо-востоку от Боровой и к северо-востоку и юго-востоку от Лимана.

Кроме того, аналитики обнаружили новые доказательства предыдущего продвижения украинских войск в Пескуновке и Рай-Александровке. Эти населенные пункты расположены к северо-востоку и юго-востоку от Славянска соответственно.

На западе Запорожской области Россия 2 и 3 ноября вела безуспешные наступательные действия. На этом участке ВСУ проводили контратаки к югу от Орехова.

К слову, перед этим украинским подразделениям удалось продвинуться в окрестностях Зеленого Гая, к северо-востоку от Боровой.