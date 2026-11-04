В ISW зафіксували успіхи ЗСУ на двох напрямках

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Де мали успіхи ЗСУ

ЗСУ нещодавно відновили контроль над позиціями або закріпилися на північ від Сум, про що свідчать геолокаційні відеозаписи за 1 листопада.

На них зафіксовано російський удар по українській позиції на південний захід від Андріївки. Раніше окупанти стверджували, що цей район нібито під їхнім контролем.

2 та 3 листопада російські війська атакували на Куп'янському напрямку, однак не змогли просунутися. А от українські захисники проводили контратаки на північ від Куп'янська.

Українські військові також контратакували на північний схід від Борової та на північний схід і південний схід від Лимана.

Окрім того, аналітики виявили нові докази попереднього просування українських військ у Піскунівці та Рай-Олександрівці. Ці населені пункти розташовані на північний схід і південний схід від Слов'янська відповідно.

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На заході Запорізької області Росія 2 та 3 листопада вела безуспішні наступальні дії. На цій ділянці ЗСУ проводили контратаки на південь від Оріхова.

До слова, перед цим українським підрозділам вдалося просунутися на околицях Зеленого Гаю на північний схід від Борової.