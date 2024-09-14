Украинские войска прорвали еще одну линию обороны россиян в Курской области, – ISW

Уже более месяца продолжается операция ВСУ в Курской области. Стало известно, что 13 сентября украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление россиян на Курщине. В то же время он отметил, что все идет "по украинскому плану".

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Что известно о продвижении ВСУ в Курской области

Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юг от Веселого (на юго-запад от Глушково и в трех километрах от международной границы России с Украиной),

– рассказали аналитики.

Какова ситуация в Курской области / Карта ISW

В то же время по информации российских источников, украинские военные атаковали на юго-запад от Глушково в районе Нового Пути и Веселого и Медвежьего, что на востоке от Веселого. Один из российских военкоров опроверг заявления, что ВСУ удалось войти в Веселое.

Также продолжается противостояние украинских и российских военных в той части Курской области, которая была захвачена ВСУ ранее.