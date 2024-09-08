ВСУ прорвались в Нью-Йорк: обзор фронта от Свитана

На Донецком направлении ситуация напряженная, однако понемногу инициативу перебирают Вооруженные Силы Украины. Продвижение врага к Покровску остановлено, а над Нью-Йорком взвился украинский флаг.

Эти и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Флаг над Нью-Йорком

В сети появились видео, как 53-я отдельная механизированная бригада вывесила украинский флаг в Нью-Йорке. Украинские защитники в очередной раз опровергли ложь врага о захвате этого населенного пункта в Донецкой области.

Наши ребята выполнили боевую задачу и разблокировали группу бойцов, которая все это время удерживала в полном окружении фенольный завод,

– объяснил Свитан.

Сейчас часть населенного пункта контролируется то украинской, то вражеской армиями, но тенденция колеблется в нашу сторону.

Военный аналитик объяснил такую ситуацию тем, что врагу пришлось вывести часть подразделений с Торецкого и Часовоярского направлений, чтобы перебросить на Курщину.

"Кроме Покровского, на остальных направлениях ситуация в принципе стабилизирована", – резюмировал полковник в запасе.

Бои возле Покровска

Возле Покровска ситуация остается тяжелой. Продвижение противника за последние сутки не зафиксировано, кроме небольшого движения в направлении Невельского.

Свитан объяснил, что в остановке врага возле Покровска сыграло несколько факторов:

усиление фронта бойцами Нацгвардии;

слишком глубокий оперативный клин врага на расстоянии 50 километров от Донецка, для которого не было подготовлено достаточно резервов и техники, к тому же фланги оказались не укрепленными.

Сейчас враг пытается расширить южный фланг – на Курахово.

Ситуация на Курщине

Продвижение украинских сил обороны в Курской области продолжается, это подтверждают и сами россияне.

В сети появились кадры, как россияне пытались построить понтонную переправу через реку Сейм, по нему отработали ВСУ. Свитан предположил, что работали ракетами Himars.

Это оперативный котел для россиян, где они прижаты к реке Сейм. Сейчас наша операция переросла уже в сковывающую с основной задачей – вытянуть на себя как можно большее количество резервов, что сейчас и сделано,

– отметил военный эксперт.

Более 50 тысяч российских военных отправлено на это направление. Среди дальнейших задач будете удержать этот плацдарм, улучшить позиции для обороны, двигаться в местах, где этого будет позволять ситуация.