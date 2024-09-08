ВСУ прорвались в Нью-Йорк: обзор фронта от Свитана
На Донецком направлении ситуация напряженная, однако понемногу инициативу перебирают Вооруженные Силы Украины. Продвижение врага к Покровску остановлено, а над Нью-Йорком взвился украинский флаг.
Эти и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Флаг над Нью-Йорком
В сети появились видео, как 53-я отдельная механизированная бригада вывесила украинский флаг в Нью-Йорке. Украинские защитники в очередной раз опровергли ложь врага о захвате этого населенного пункта в Донецкой области.
Наши ребята выполнили боевую задачу и разблокировали группу бойцов, которая все это время удерживала в полном окружении фенольный завод,
– объяснил Свитан.
Сейчас часть населенного пункта контролируется то украинской, то вражеской армиями, но тенденция колеблется в нашу сторону.
Военный аналитик объяснил такую ситуацию тем, что врагу пришлось вывести часть подразделений с Торецкого и Часовоярского направлений, чтобы перебросить на Курщину.
"Кроме Покровского, на остальных направлениях ситуация в принципе стабилизирована", – резюмировал полковник в запасе.
Бои возле Покровска
Возле Покровска ситуация остается тяжелой. Продвижение противника за последние сутки не зафиксировано, кроме небольшого движения в направлении Невельского.
Свитан объяснил, что в остановке врага возле Покровска сыграло несколько факторов:
- усиление фронта бойцами Нацгвардии;
- слишком глубокий оперативный клин врага на расстоянии 50 километров от Донецка, для которого не было подготовлено достаточно резервов и техники, к тому же фланги оказались не укрепленными.
Сейчас враг пытается расширить южный фланг – на Курахово.
Ситуация на Курщине
Продвижение украинских сил обороны в Курской области продолжается, это подтверждают и сами россияне.
В сети появились кадры, как россияне пытались построить понтонную переправу через реку Сейм, по нему отработали ВСУ. Свитан предположил, что работали ракетами Himars.
Это оперативный котел для россиян, где они прижаты к реке Сейм. Сейчас наша операция переросла уже в сковывающую с основной задачей – вытянуть на себя как можно большее количество резервов, что сейчас и сделано,
– отметил военный эксперт.
Более 50 тысяч российских военных отправлено на это направление. Среди дальнейших задач будете удержать этот плацдарм, улучшить позиции для обороны, двигаться в местах, где этого будет позволять ситуация.