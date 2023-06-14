Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что масштаб оборонных сооружений, построенных российскими захватчиками на сегодняшний день является беспрецедентным.
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Аналогов в истории нет
Действительно, такие линии обороны еще не строились за всю историю. Аналогов таких объемов сооружений – три эшелона строительства и еще на такой большой ширине – ни создавали не во времена Второй мировой войны, ни после нее.
По крайней мере, лет 100 такую мощную линию обороны не выстраивали,
– подчеркнул военный эксперт.
В то же время, украинские силы при такой плотности обороны и при таком инженерном оборудовании этой обороны порывают ее в лоб.
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"Низкий поклон нашим Вооруженным Силам и силам обороны за то, что они способны выполнять такие сложные задачи", – подчеркнул Олег Жданов.
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- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что ВСУ проводят чрезвычайно тяжелую тактическую операцию, пытаясь фронтально штурмовать хорошо подготовленные оборонительные позиции оккупантов.
- Однако в ISW уверены, что не следует эти атаки считать репрезентативными для всех операций ВСУ. Ведь к наступлению еще не присоединилось подавляющее большинство украинских контрнаступательных сил.
- В то же время линия оборона россиян не равномерно укреплена на всех участках фронта.