Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что масштаб оборонных сооружений, построенных российскими захватчиками на сегодняшний день является беспрецедентным.

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Аналогов в истории нет

Действительно, такие линии обороны еще не строились за всю историю. Аналогов таких объемов сооружений – три эшелона строительства и еще на такой большой ширине – ни создавали не во времена Второй мировой войны, ни после нее.

По крайней мере, лет 100 такую мощную линию обороны не выстраивали,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время, украинские силы при такой плотности обороны и при таком инженерном оборудовании этой обороны порывают ее в лоб.

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"Низкий поклон нашим Вооруженным Силам и силам обороны за то, что они способны выполнять такие сложные задачи", – подчеркнул Олег Жданов.

Обратите внимание! Оккупанты в течение многих месяцев сооружали систему обороны на определенных участках фронта. В частности, на Запорожском направлении – в Мелитополе они располагали бетонные "зубы дракона" непосредственно в городе. В Луганской области – вблизи Старобельска выстраивали несколько линий обороны. А в Крыму оккупанты вырыли окопы в частности, вблизи Чонгара и в районе Перекопского вала.

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