ВСУ провели контрнаступление возле Марьинки: враг отступил, Украина контролирует город

Украинские защитники осуществили успешную контратаку в Донецкой области. Они освободили город Марьинка.

Об этом 19 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

К теме Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков: видео с руинами

"На Донецком направлении, возле города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", – рассказали в ВСУ.

Что происходило в Марьинке

Пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко рассказала, что Марьинка является одной из самых горячих точек в войне. Российские убийцы по несколько раз в сутки атакуют город.

По словам Игнатченко, россияне применяли в Марьинке фосфорные бомбы. Она добавила, что населенный пункт превращается в руины.

Обратите внимание – потери россиян по состоянию на 19 апреля: смотрите видео