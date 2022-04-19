ВСУ провели контрнаступление возле Марьинки: враг отступил, Украина контролирует город
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники осуществили успешную контратаку в Донецкой области. Они освободили город Марьинка.
Об этом 19 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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"На Донецком направлении, возле города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", – рассказали в ВСУ.
Что происходило в Марьинке
Пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко рассказала, что Марьинка является одной из самых горячих точек в войне. Российские убийцы по несколько раз в сутки атакуют город.
По словам Игнатченко, россияне применяли в Марьинке фосфорные бомбы. Она добавила, что населенный пункт превращается в руины.
Обратите внимание – потери россиян по состоянию на 19 апреля: смотрите видео