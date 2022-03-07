ВСУ провели несколько успешных контратак на Луганском направлении: 40 погибших оккупантов

На Луганском направлении 6 марта украинские защитники совершили несколько успешных контратак. Оккупанты потеряли около 40 человек личного состава.

Кроме того, россияне потеряли 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы.

Важно Враг пытается перегруппироваться, чтобы наступать на Северодонецк

Гайдай добавил, что в Северодонецке без газа остаются близлежащие поселки и 60 многоэтажек и частных домов города, без электричества – 13 кварталов новых районов города и поселка.

Напомним, что 4 марта ВСУ пошли в контрнаступление под Харьковом. Они заняли позиции у границы, отодвинув врага в Сумском направлении.