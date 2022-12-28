ВСУ провели обучение на британских вертолетах Sea King: яркое видео

Великобритания передает ВСУ вертолеты Sea King для дальнейшей поддержки. Уже 10 экипажей наших военных провели обучение.

Королевские военно-морские силы провели обучение на вертолетах, усиливая поисково-спасательные возможности ВСУ. В Минобороны страны показали яркое видео.

Кстати говоря Украина получит полмиллиарда долларов от Британии

Британия предоставляет Украине Sea King

Ранее вертолеты Sea King использовали британские воздушные силы и флот. Правда, последний Sea King перестал использовать на флоте с 2018 года.

Украинские специалисты учились в Великобритании управлять и обслуживать вертолеты. Sea King будут использоваться для поисково-спасательных сделок.

В ноябре сообщили, что Лондон передаст Киеву 3 вертолета Sea King. К слову, первый уже находится в Украине.

Смотрите видео с учений ВСУ:

Учения происходили и раньше

Отметим, об обучении украинским экипажам в Соединенном Королевстве сообщали и раньше. С помощью вертолетов Sea King наши защитники смогут проводить поисково-спасательные работы.

Sea King – это британская лицензионная версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61. Вертолеты оснащены системами борьбы с подводными лодками. Также они имеют полностью компьютеризированную систему управления полетом.