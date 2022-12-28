ВСУ провели обучение на британских вертолетах Sea King: яркое видео
Источник:Министерство обороны Великобритании
Великобритания передает ВСУ вертолеты Sea King для дальнейшей поддержки. Уже 10 экипажей наших военных провели обучение.
Королевские военно-морские силы провели обучение на вертолетах, усиливая поисково-спасательные возможности ВСУ. В Минобороны страны показали яркое видео.
Кстати говоря Украина получит полмиллиарда долларов от Британии
Британия предоставляет Украине Sea King
Ранее вертолеты Sea King использовали британские воздушные силы и флот. Правда, последний Sea King перестал использовать на флоте с 2018 года.
Украинские специалисты учились в Великобритании управлять и обслуживать вертолеты. Sea King будут использоваться для поисково-спасательных сделок.
В ноябре сообщили, что Лондон передаст Киеву 3 вертолета Sea King. К слову, первый уже находится в Украине.
Смотрите видео с учений ВСУ:
Учения происходили и раньше
Отметим, об обучении украинским экипажам в Соединенном Королевстве сообщали и раньше. С помощью вертолетов Sea King наши защитники смогут проводить поисково-спасательные работы.Справочно! Sea King – это британская лицензионная версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61. Вертолеты оснащены системами борьбы с подводными лодками. Также они имеют полностью компьютеризированную систему управления полетом.