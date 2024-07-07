Базовая цель, – военный эксперт оценил уничтожение российских ПВО

Украинские Силы обороны пытаются уничтожать российские системы ПВО. Они редкие и дорогие. Процесс изготовления занимает много времени.

Российские системы ПВО не отличаются большой эффективностью, а их изготовление не столь быстрое и многочисленное, как того хотелось бы оккупантам. Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Ян Матвеев, отметив, что у ВСУ есть шанс снизить количество российских систем ПВО до очень критической отметки.

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В ВСУ оружия для ударов по ПВО хватает

Военный эксперт отметил, что ВСУ применяют для ударов по российским системам ПВО предоставленные ей от западных партнеров ракеты ATACMS. Также угрозу этим средствам несут беспилотники.

"Самое опасное – это радары, которые могут наметить цели и наводить ракеты С-400 и самолеты. Если этих радаров в России не будет – то и F-16, которые получит Украина, смогут летать спокойнее. Это базовая цель Украины – максимально уменьшить количество российских систем ПВО на оккупированных территориях и в Белгородской области", – рассказал Матвеев.

По словам военного эксперта, российская армия использовала ракеты С-300 для ударов по земле, обстреливала ими города, делала это с 2020 года, модифицировав их. Это дешевое оружие, но довольно неточное, оккупанты применяли его для террора городов.

После ударов ВСУ по российским системам С-300 и С-400 в Белгородской области, запуски этих ракет по земле на Харьковщине со стороны россиян закончились. Им пришлось оттягивать свои комплексы как можно дальше, откуда они уже не могут обстреливать Харьков,

– отметил Матвеев.