На юге продолжаются позиционные бои: ВСУ стремятся улучшить положение и закрепиться

ВСУ продолжают держать под огневым контролем юг Украины. Врагам не удается добиться успеха и улучшить свои позиции.

ВСУ не дают противнику двигаться вперед. За сутки они нанесли 144 удара по противнику.

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Успехи украинской армии на юге

Несмотря на то, что ситуация остается сложной, ВСУ продолжают позиционные бои. Это помогает им закрепить и улучшить свое положение.

ВСУ обстреляли вражеские очаги в Херсоне, где хранилась техника и вооружение. Также они уничтожили склад боеприпасов в Новоалександровке.

Враги пытались разведать позиции украинской армии. Наши защитники обезвредили захватническую ДРГ из 4 человек.

Ситуация на юге страны по состоянию на 28 сентября: смотрите видео

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Россияне продолжают обстреливать гражданские объекты

В ночь на 27 сентября враги снова обстреливали Никопольский район. Повредили 10 частных домов, остановку, 7 хозяйственных построек, газопроводы, линии электропередач и легковые автомобили.

Досталось также и Николаеву. Там противник попал 5 ракетами по объектам промышленной инфраструктуры. К счастью, всюду обошлось без потерь.

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Потери россиян по состоянию на 28 сентября

Наибольшие потери враг понес на Донецком и Краматорском направлениях.

В течение полномасштабного вторжения ВСУ удалось ликвидировать:

Танков – 2312 (+6) единиц;

(+6) единиц; боевых бронированных машин – 4889 (+8) единиц;

(+8) единиц; артиллерийских систем – 1381 (+3) единиц;

(+3) единиц; РСЗО – 331 единицы, средств ПВО – 175 единиц;

единицы, средств ПВО – единиц; самолетов – 262 (+1) единиц, вертолетов – 224 единицы;

(+1) единиц, вертолетов – единицы; БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц;

(+12) единиц; крылатых ракет – 242 (+1) единицы;

(+1) единицы; кораблей и катеров – 15 единиц;

единиц; автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) единиц;

(+12) единиц; специальной техники – 131 единицу.

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