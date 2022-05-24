ВСУ работает: за сутки в Запорожье вывели из боя 25 оккупантов, сбили самолет и беспилотники

24 мая 2022 , 09:14
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Силы обороны Запорожского края

Сейчас в Запорожском направлении практически нет активных действий со стороны российских оккупантов. Они ведут позиционную оборону и пытаются укрепиться на своих позициях.

Несмотря на это, Вооруженные Силы все равно уничтожают врагов. В период с 20 по 23 мая украинские военные навсегда приземлили 8 беспилотников "Орлан-10".

 

За минувшие сутки у защитников тоже немалые успехи. Они уничтожили:

  • Личный состав – 9 ликвидировали, 16 – ранили.
  • Танки – 1 единица.
  • ББМ (боевые бронированные машины) – 5 единиц.
  • Беспилотники "Орлан-10" – 3 единицы.
  • Автомобильная техника – 3 единицы.
 
Автор: Петро Синєокий