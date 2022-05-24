ВСУ работает: за сутки в Запорожье вывели из боя 25 оккупантов, сбили самолет и беспилотники

Сейчас в Запорожском направлении практически нет активных действий со стороны российских оккупантов. Они ведут позиционную оборону и пытаются укрепиться на своих позициях.

Несмотря на это, Вооруженные Силы все равно уничтожают врагов. В период с 20 по 23 мая украинские военные навсегда приземлили 8 беспилотников "Орлан-10".

За минувшие сутки у защитников тоже немалые успехи. Они уничтожили: