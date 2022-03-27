В ВСУ рассказали, что помогает им "делать врагу смерть"
Источник:ООС
Почти каждый день враг предпринимает попытки прорвать линию обороны на Донецком направлении.
Там оккупанты пытаются удержать занятое положение и пытаются продвинуться вперед. Однако успеха не имеют, а только потери.
К теме Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня "Смерч"
Каждый день украинские защитники успешно "делают врагу смерть". ВСУ делятся, что особенно эффективны в этой работе украинские боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч".
Наши главные цели – скопление вражеской техники и личного состава. Работаем с максимальной эффективностью. И будем это делать, пока не выбросим врага с нашей земли,
– сказал командир артиллерийского подразделения.
По словам механика-водителя Тихона, несмотря на то, что март показался очень напряженным, все равно хватает сил, чтобы уничтожать оккупанта, ведь украинцы воюют за свое мирное будущее.
За 32 дня украинские защитники обезвредили и уничтожили несколько тысяч единиц техники.
Среди потерь оккупантов:
- 16 600 личного состава;
- 582 танка;
- 1 664 бронированных машин;
- 294 артиллерийские системы;
- 93 РСЗО;
- 121 самолет;
- 127 вертолетов;
- 1 144 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей, катеров;
- 52 ПВО;
- 73 цистерны с топливом;
- 56 беспилотников;
- 21 единица специальной техники;
- 4 пусковые установки.
Данные еще уточняются, потому что подсчет может осложняться обстрелами.
Как изменилась ситуация: Потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео