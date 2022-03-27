В ВСУ рассказали, что помогает им "делать врагу смерть"

27 марта 2022 , 13:08
Читати новину українською

Источник:

ООС

Почти каждый день враг предпринимает попытки прорвать линию обороны на Донецком направлении.

Там оккупанты пытаются удержать занятое положение и пытаются продвинуться вперед. Однако успеха не имеют, а только потери.

К теме Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня "Смерч"

Каждый день украинские защитники успешно "делают врагу смерть". ВСУ делятся, что особенно эффективны в этой работе украинские боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч".

Наши главные цели – скопление вражеской техники и личного состава. Работаем с максимальной эффективностью. И будем это делать, пока не выбросим врага с нашей земли,
– сказал командир артиллерийского подразделения.

По словам механика-водителя Тихона, несмотря на то, что март показался очень напряженным, все равно хватает сил, чтобы уничтожать оккупанта, ведь украинцы воюют за свое мирное будущее.

За 32 дня украинские защитники обезвредили и уничтожили несколько тысяч единиц техники.

Среди потерь оккупантов:

  • 16 600 личного состава;
  • 582 танка;
  • 1 664 бронированных машин;
  • 294 артиллерийские системы;
  • 93 РСЗО;
  • 121 самолет;
  • 127 вертолетов;
  • 1 144 единицы автомобильной техники;
  • 7 кораблей, катеров;
  • 52 ПВО;
  • 73 цистерны с топливом;
  • 56 беспилотников;
  • 21 единица специальной техники;
  • 4 пусковые установки.

Данные еще уточняются, потому что подсчет может осложняться обстрелами.

Как изменилась ситуация: Потери врага по состоянию на 26 марта – смотрите видео

 

Автор: Марта Пономаренко