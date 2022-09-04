Сколько российских ракет теперь сбивает украинская система ПВО

Украинская система ПВО достигла уровня эффективности, когда сбивает от 50 до 70% российских ракет. Российские ракеты уничтожают украинская авиация и зенитные ракетные подразделения.

На вооружении в Украине советские системы

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов. По его словам, достичь уровня 100% эффективности ПВО пока невозможно по двум причинам.

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Генерал-майор акцентировал внимание на недостаточном количестве средств разведки и авиационных и зенитно-ракетных комплексов. Он рассказал, что на вооружении у Украины советские системы, которые не столь эффективны, как средства ПВО НАТО.

Анализ авиационно-ракетных ударов россии показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО,

– рассказал Николай Жирнов.

Кроме того, генерал-майор заявил, что ракетная угроза будет сохраняться, пока у противника есть ракетное и авиационное оружие. В то же время он подчеркнул, что россия не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно.

Также оккупанты, по словам Жирнова, не могут обеспечить эффективность своих ракетных ударов.

"Это стало возможным благодаря работе системы ПВО, героизму и профессионализму наших военнослужащих", – резюмировал он.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российская авиация не залетает в зону поражения систем противовоздушной обороны Украины уже более 3 месяцев. Оккупанты вынужденно изменили тактику после серьезных потерь.

Украина ждет ПВО от Германии

Украина ожидает поставок германских систем ПВО IRIS-T. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала, что эту ПВО Украина может получить в конце лета. Заявление Бербок подтверждал канцлер Олаф Шольц.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности относительно поставок Украине ПВО.

Поставщиком систем ПВО Украине может стать Кипр. Украина может получить системы 9К330 "Тор" малой дальности, 9К37 "Бук" средней дальности и французские ракеты малой дальности Mistral.

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