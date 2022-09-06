ВСУ разбили позиции врагов из Сахалина: они сбежали, оставив документы, оружие и презервативы

ВСУ успешно очищают украинскую землю от нашествия захватчиков, хотя те и пытаются идти в неудачные штурмы. Так после очередного такого "отрицательного" наступления защитники показали трофеи.

Защитникам Украины удалось отразить неудачный штурм захватчиков из 39 омсбр из Сахалина. Как отметили в Страткоме, россияне покидали поле боя даже быстрее, чем мобилизованные из ОРДЛО.

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Какие трофеи оказались в руках ВСУ

Враг, убегая, оставлял много интересного на поле боя. Так, среди находок ВСУ показали:

гранатометы;

пулеметы;

экипировка;

презервативы.

Интересной находкой были и документы по учету личного состава.

Самое приятное в том, что 90% из указанных в списках недовояк уже никогда не возьмут оружие в руки – они либо остались на поле боя или были взяты в плен,

– поделились в ВСУ.

Трофей, оставивших бойцам ВСУ оккупанты из Сахалина / Фото СтратКом ВСУ

Потери врага по состоянию на 6 сентября

Защитники Украины без устали уничтожают врага и наносят ему значительные потери в технике и живой силе. По состоянию на утро 6 сентября количество ликвидированных захватчиков превысило 50 тысяч.

Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить :

личного состава – 50 150 (+350 за минувшие сутки)

танков – 2 077 единиц (+9);

боевых бронированных машин – 4484 единиц (+25);

артиллерийских систем – 1179 единиц (+22);

РСЗО – 296 единиц (+2);

вертолетов – 207 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);

крылатых ракет – 209 единиц (+4);

автомобильной техники и автоцистерн – 3305 единиц (+19);

специальной техники – 109 единиц (+2).



Актуальные потери врага по состоянию на 6 сентября 2022 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Достойно внимания – оперативное сведение от Генштаба о ситуации на фронте: смотрите видео