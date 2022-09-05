Один обрушился, другой едва стоит, – швейцарский исследователь о мостах в Новой Каховке

Российские оккупанты несут потери в Новой Каховке, что на Херсонщине. Кроме этого, захватчики в городе испытывают проблемы с логистикой.

Об этом сообщил швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте. Он опубликовал спутниковое фото мостов.

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"Мост Новокаховской дамбы обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не упал, но заметно поврежден", – написал Питте.



Новая Каховка на спутниковом фото / Изображение Бенджамина Питте

Взрывы в Новой Каховке

Жители Новой Каховки сообщали о взрывах 2 сентября. В городе объявляли воздушную тревогу. Люди опубликовали фото и видео, где видны последствия попаданий. Также в Херсонской области "случился хлопок" и в Олешках и Казацком.

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Взрыв на вражеском складе

Мэр Олешок Евгений Рыщук рассказал 4 сентября, что в Херсоне взорвался склад с боеприпасами. Вооружение, размещенное в строительно-монтажном управлении, начало детонировать. Помещение принадлежало коллаборанту владимиру сальдо.

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