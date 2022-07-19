Как бы оккупанты не пытались скрыться – ВСУ и разведка обеспечат ответ, – Зеленский

российские оккупанты надеются, что им удастся избежать наказания за преступления против Украины и украинцев. Такие надежды захватчиков напрасны – наши разведчики найдут каждого убийцу.

российские оккупанты совершают обстрелы мирных украинских городов в надежде нанести разрушения гражданским объектам и потери мирному населению. Они верят, что их преступления будут безнаказанными, но их надежды не имеют ничего общего с реальностью.

Читайте также Резников рассказал, сколько HIMARS и M270 нужно для сдерживания россии

ВСУ и разведчики нанесут ответный удар