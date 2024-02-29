ВСУ устроили "самолетоцид" из истребителей․ Почему россияне несут катастрофические потери в авиации?

Вторая половина февраля 2024 года стала "смутой" для российской авиации, ведь за 12 дней россияне потеряли 12 самолетов. Это катастрофические для россиян темпы потери авиации. Пропагандисты, конечно, всячески пытаются отрицать факт потери боевой авиации, но Воздушные силы ежедневно отчитываются о новых пораженных целях. В основном потери россияне несут на Востоке.

Потери российской авиации уже называют в сети "самолетопадом", "самолеторезом", "самолетоцидом" и т.д., ведь в таком темпе россияне теряли истребители разве что весной 2022 года, когда были уверены, что контроль над украинским небом принадлежит им, а украинская авиация якобы уничтожена.

За 12 дней россияне потеряли 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, 2 бомбардировщика Су-35 и 9 – Су-34. В частности 3 самолета были "умело приземлены" нашими воинами 29 февраля 2024 года.

Почему россияне несут такие потери, как нашим воинам удается уничтожать российскую авиацию и какова стоимость уничтоженных самолетов – читайте в материале 24 Канала.

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Черные дни для российской авиации

Время от времени во время полномасштабной войны для россиян наступают черные дни, особенно в авиации. В качестве примера, можно назвать период Рождества, когда россияне потеряли на Херсонском направлении сразу 3 истребителя или 17 октября, когда ракетами ATACMS удалось уничтожить немало вертолетов на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске.

За 12 дней февраля 2024 года россияне потеряли 12 самолетов . Для сравнения, за период с 1 ноября по 16 февраля россияне потеряли 11 самолетов . То есть темпы уничтожения российских самолетов выросли в разы.

. Для сравнения, за период с 1 ноября по 16 февраля россияне . То есть темпы уничтожения российских самолетов выросли в разы. За 2 месяца 2024 года россияне потеряли 16 самолетов, из них 12 только за вторую половину февраля.

За 2023 год ВСУ удалось уничтожить 46 российских самолетов, то есть в среднем это 3 – 4 истребителя в месяц. В этом году речь идет об уничтожении в среднем 6 самолетов в месяц.

За 736 дней полномасштабной войны россияне потеряли 342 самолета, 3,5% потерь пришлись на 17 – 29 февраля 2024 года.

При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы",

– иронизирует над оккупантами командующий Воздушных сил Николай Олещук.



Падение российского самолета 27 февраля 2024 года / Фото из телеграм-канала Николая Олещука

Хронология уничтожения российской авиации

17 февраля – на Востоке ВСУ уничтожили 2 российских бомбардировщика Су-34 и один Су-35;

19 февраля – еще одно продуктивное утро для ВСУ, ведь удалось "минуснуть" еще один Су-34 и Су-35С. К слову, пилота последнего нашли в Азовском море мертвым;

21 февраля – украинские воины "приземлили" еще один российский Су-34;

23 февраля – вечером над Азовским морем совместными усилиями Воздушных сил и ГУР МО удалось уничтожить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это один из самых дорогих самолетов у россиян и уже второй, который удалось уничтожить. К слову, речь идет о наиболее редкой модификации, которых россияне сконструировали только в количестве 6 единиц;

27 февраля – в этот день удалось сбить еще 2 Су-34.

29 февраля – на Мариупольском и Авдеевском направлениях удалось уничтожить сразу 3 Су-34.

Как Воздушные силы уничтожают российскую авиацию / Инфографики Воздушных сил ВСУ

Потери российской авиации в долларах

А теперь о финансовой стороне потерь российской авиации. Самой дорогой уничтоженной целью является А-50, стоимость которого эксперты оценивают в 330 миллионов долларов США.

Стоимость истребителей Су-35 колеблется в пределах от 98 до 104 миллионов долларов. Таких уничтожено 2 единицы.

А вот Су-34 вдвое дешевле – их цена составляет около 50 миллионов долларов.

Потеря А-50 как инструмент уничтожения Су-34 и Су-35

То есть примерные потери авиации россиян за 12 дней февраля 2024 года в денежном эквиваленте – 980 миллионов долларов. Почти миллиард долларов или 89 миллиардов рублей уничтожены. К слову, это буквально минимальная месячная пенсия для почти 12,5 миллиона россиян.

23 февраля, когда в Москве был фейерверк ко "дню защитника отечества", над Азовским морем Воздушным силам и ГУР МО удалось поймать ДРЛО А-50У с помощью ЗРК С-200. Самолет и его экипаж в виде 10 оккупантов был уничтожен.

И это не только колоссальная потеря для россиян в контексте количества таких самолетов и их стоимости. А-50 – важны для российской авиации, ведь оборудованы мощным радаром, который является ценной частью самолета.

Пожар после падения А-50 в Краснодарском крае 23 февраля: смотрите видео

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что после уничтожения А-50 россияне не спешат отправлять на его место другой и уже четвертый день таких самолетов Воздушные силы не фиксируют. Именно поэтому благодаря отсутствию ДРЛО удается уничтожать вражеские истребители на больших расстояниях. Из-за отсутствия А-50 россияне не решаются слишком близко подлетать к линии боевого соприкосновения.

Сбиваются они довольно-таки далеко. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть российские пилоты уже не так наглеют, уже не так подлетают близко,

– отметил Юрий Игнат.

Если проще – без большого радара А-50, российская авиация растеряна, а потому более уязвима. И результат мы видим на инфографиках Воздушных сил ВСУ.

Почему "самолетопад" именно на Востоке

11 из 12 самолетов, о которых мы сегодня говорим, уничтожены на Востоке. В основном речь идет о Донецкой области, где сейчас продолжаются едва ли не самые ожесточенные на линии фронта бои, особенно на Авдеевском направлении.

По свидетельствам воинов, которые защищают нашу страну на том направлении, россияне активно используют авиацию. Во время боев за Авдеевку и после ухода Сил обороны из города россияне применяли десятки управляемых авиабомб против наших воинов.

Очевидно, такая наглость врага в применении авиации имеет результат – российские самолеты один за другим пополняют перечень потерь от Генштаба ВСУ.

И успехи Воздушных сил имеют большое значение для фронта, ведь такие потери для российской авиации способствуют уменьшению интенсивности применения управляемых авиабомб на фронте и на прифронтовых территориях. Это важно не только для ведения боевых действий, но и для сохранения жизни гражданского населения, которое страдает от подобных вражеских атак.



Железнодорожный вокзал в Константиновке, который, вероятно, уничтожил удар КАБ

В то же время не стоит надевать розовые очки и считать, что уничтожена вся российская авиация. Например, Су-34 не дефицитные для россиян, их на вооружении где-то больше сотни еще. Поэтому Украина отмечает критическую необходимость западной авиации в Украине для более эффективного противодействия российским самолетам. Однако в нынешних условиях наши воины делают все возможное и невозможное для того, чтобы нанести максимальный вред врагу. И это удается. Каждый сбитый самолет – результат титанических усилий.



Воздушные силы работают четко / Фото Димы Коваленко