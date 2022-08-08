В Воздушных силах показали обломки "Калибра", который удалось сбить над Одесчиной

В войне против Украины российские войска используют самое разное оружие и бьют по нашим городам разными ракетами – от "Кинжалов" до "Калибров" с "Искандерами". Чаще украинским защитникам удается их сбивать.

Так, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили обломки ракеты "Калибр", которую сбили наши защитники. Известно, что российские оккупанты ее выпустили 8 августа 2022 года в 10 часов утра, передает 24 канал.

Внимание По военным объектам Винницкой области оккупанты били из гиперзвуковых ракет "Кинжал"

100% эффективность перехвата ракет

Украинские защитники сегодня еще раз доказали эффективность перехвата ракет "Калибр", которые россияне запустили из акватории Черного моря.

Всего оккупанты выпустили 4 крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Противовоздушная оборона ВСУ сбила все цели.

Одну ракету уничтожили в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг".

Три других – ликвидировали в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Что такое ракеты "Калибр", которыми оккупанты бьют по Украине, и почему они опасны

Крылатая ракета ЗМ-54 "Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса достигает от 1800 до 2300 килограммов. Боевая часть – от 200 до 450 килограммов.

"Калибр" может поражать цели на расстоянии от 200 до 2 500 километров.

К объекту ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли. То есть звук ракеты слышен вместе со взрывом. Когда человек слышит удар, времени скрыться в укрытии уже не будет.

Обломки ракеты "Калибр" / Фото Воздушных сил ВСУ

Кстати – эксклюзивные данные о HIMARS, переломе в войне и мифических ракетах "Кинжал": смотрите видео