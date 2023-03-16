На Востоке Украины ВСУ сбили модернизированный китайский дрон, – CNN

ВСУ сбили на Востоке Украины модернизированный китайский беспилотник. Речь идет о Mugin-5, который использовали оккупанты.

Эту информацию журналистам рассказали военные ВСУ и даже показали место, где, по их словам, был сбит беспилотник.

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Оказывается, россияне использовали в зоне боевых действий беспилотник Mugin-5, произведенный на востоке Китая в Сямыне. В сети эти дроны еще называют "дронами Alibaba", поскольку они доступны для продаж на сайтах Alibaba и Taobao по цене до 15 тысяч долларов.

Компания-производитель Mugin Limited подтвердил CNN, что это их беспилотник, назвав инцидент "чрезвычайно досадным".

Это последний пример модернизации и вооружения гражданского беспилотника с начала вторжения России в Украину, что свидетельствует об изменяющихся схемах ведения войны.

Изменяет ли Китай позицию нейтралитета

В феврале немецкая газета Spiegel писала, что Китай намерен передать России свои ударные дроны-камикадзе ZT-180, способные нести боеголовку массой от 35 до 50 килограммов.

Такие переговоры свидетельствуют об изменении якобы "нейтральной" позиции КНР по поводу войны в Украине, которую китайские коммунисты до сих пор называют "конфликтом". США предупредили Пекин о последствиях такого решения.

Добавим, что президент Китая Си Цзиньпин планирует совершить весенний визит в Россию. После этого Си Цзиньпин намерен поговорить с Владимиром Зеленским. Вероятно, сейчас китайский руководитель оказался на развилке и пытается выбрать наиболее выгодный для себя путь.