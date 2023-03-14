На вопрос, не беспокоится ли Байден, что Китай будет рассматривать соглашение о подводных лодках как агрессию, он ответил "нет". Кстати, накануне стало известно, что Си Цзиньпин намерен поговорить с Владимиром Зеленским.
Кстати "Это привнесет баланс": в США отреагировали на возможный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином
Так, на вопрос, будет ли президент США с Си Цзиньпином разговаривать в ближайшее время, Байден ответил "да". Однако он отказался уточнить, когда именно произойдет этот разговор.
Недавно Байден заявлял, что ожидает поговорить с Си о том, что китайский воздушный шар-шпион пролетел через американское воздушное пространство, ухудшив и без того напряженные отношения.
Отношения между США и Китаем: что известно
- Ранее США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку выжидали момент.
- Шар "приземлили" возле побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- Это спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином.
- Однако Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, что дирижабль предназначен для гражданского использования.
- Кстати, есть прогноз, что война между Китаем и США может начаться в 2025 году.
- К тому же поскольку в 2024 году в США состоятся президентские выборы, Вашингтон вынужден будет отвлечься, а президент Китая Си Цзиньпин будет иметь возможность начать войну относительно Тайваня.
- Аналитики считают, что в этом противостоянии Пекину не удастся одолеть Вашингтон.