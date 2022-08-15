Плодотворный день у Воздушных сил: зенитчики уничтожили ракету Х-59 и два "Орлана"
15 августа 2022 , 20:36Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Потери врага на земле и в воздухе растут с каждым днем. Нашим искусным воинам удается противодействовать всему, на что оккупанты возлагают самые большие надежды.
российские оккупанты понесли очередные "воздушные" потери. Каждый день их потребность в иранских беспилотниках растет.
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Потери врага в воздухе 15 августа