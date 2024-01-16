Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что российские пилоты могут устраивать саботажи. Как известно, в последнее время украинские военные довольно "урожайно" приземляют вражеские самолеты – только за один день в конце декабря Россия потеряла три Су-34.

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В отличие от моря, где врагу тоже опасно, в воздухе негде спрятаться. У пилота нет такой роскоши, как сидеть в Новороссийске.

Потому летайте – и будет вам лотерея. Сегодня вы живы, а завтра – не очень можете быть,

– сыронизировал Тизенгаузен.

В то же время оккупанты, скорее всего, сделают выводы и будут пытаться сохранить свои самолеты – будут менять маршруты, иначе прикрываться. Ведь потеря воздушного судна болезненна еще и тем, что могут погибнуть уникально обученные офицеры.

Зачем россияне запустили фейк о ПВО

Спикер Путина Дмитрий Песков отказался комментировать потерю А-50 и Ил-22 ввиду "СВО". В то же время пропагандисты заявили о friendly fire своей ПВО.

Тизенгаузен предположил, что они запустили эту версию, потому что считают российскую халатность не такой позорной, как меткий удар украинских военных.

"При небрежности можно и "Курск" утопить (подводный ракетный крейсер, затонувший в Баренцевом море в 2000 году – 24 Канал)", – отметил политтехнолог.

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