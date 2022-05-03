ВСУ сбили российские "Орлан", "Тахион" и ZALA: за 2 дня враг потерял БПЛА на 2 миллиона долларов

Россия потеряла уже много, но ВСУ не перестают наносить потери стране-агрессору, которая войной пришла в Украину.

Слаженная работа уничтожает технику России

Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сухопутных войск продемонстрировали слаженную работу. Так, ВСУ во вторник, 3 мая, сбили российские БПЛА – "Орлан", "Тахион" и ZALA.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Известно, что беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Тахион" были поражены на Восточном направлении, а ZALA – на Северном.

Сбитые вражеские БПЛА "Орлан", "Тахион" и ZALA / фото из фейсбука Залужного

За два дня – 2 миллиона долларов

За последние 2 суток ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 миллионов долларов,

– сообщил Залужный.

Напомним, что Россия продолжает бездумно тратить деньги из бюджета на вещи, с которыми так успешно справляются Вооруженные Силы Украины. Ведь только за вчера, 2 мая, было сбито 5 вражеских "Орланов". Еще днем ранее уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10".

Всего с 24 февраля по 2 мая количество сбитых вражеских БПЛА уже составляет 271 единицу.

Огромные потери России

Российская армия, конечно, теряет не только беспилотники, ведь украинские военные уничтожают врага по всем фронтам – в небе, на земле и в виде груза "200".

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения врага по состоянию на 2 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 23800, то есть +300 человек ликвидировано;

танков – 1048 (+22) единиц;

боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;

артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;

РСЗО – 152 (+1) единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 (+2) единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;

кораблей/катеров – 8 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единица;

специальной техники – 38 (+6) единиц;

крылатых ракет – 84 единицы.

Все подсчеты не окончательны, ведь в Генштабе всегда подчеркивают, что из-за активных действий на некоторых направлениях трудно посчитать все потери врага.

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