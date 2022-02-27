ВСУ сбили российский ИЛ-76 с десантниками

Наши военные сбили вражеский самолет с десантом. Это уже второй сбитый ИЛ-76 в сутки.

Военно-транспортный самолет врага успешно сбили. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 канал.

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Ранее Силы противовоздушной обороны сбили вражеский ИЛ-76 на Киевщине возле города Василькова. Обломки самолета упали вблизи Калиновки. Наши военные отметили, что так они отомстили врагам за Луганск. Там в первый день войны оккупанты сбили украинский ИЛ-76. В результате погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

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