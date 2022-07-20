Несколько дней охотились, – в Воздушных силах раскрыли подробности сбития российского Су-35

Вчера зенитно-ракетные войска Украины успешно уничтожили российский Су-35 в районе Новой Каховки. Это один из лучших истребителей, которые есть у россии на вооружении. Наши воины охотились за ним несколько дней.

Так, украинские зенитчики охотились за тем самолетом несколько дней. Он вертелся и не входил в зону действия нашей ПВО. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

На тему "Новейший" российский самолет Су-34М сбили свои же, пытаясь перехватить ракеты из HIMARS

Задачей этого самолета было уничтожать наши ударные группы

Вражеский Су-35 патрулировал в районе Новой Каховки и ниже несколько дней. Его задачей было рассчитывать и уничтожать наши ударные группы, авиационные группы, штурмовики и бомбардировщики.

Попал он в нашу ловушку, зенитчики на этот раз подловили этот истребитель, и он был успешно уничтожен нашим зенитно-ракетным подразделением в районе Новой Каховки,

– сказал Юрий Игнат.

Описывая подробности, Игнат рассказал, что вражеский самолет еще успел выпустить ракеты класса воздух – воздух по нашим штурмовикам, но летчики были к этому готовы – сделали противоракетный маневр и вышли из-под удара.

После сбития самолета наши воины нанесли около 15 ударов на разных направлениях.

После того как стало известно, что российский Су-35 ликвидирован, украинские штурмовики и бомбардировщики завершили боевую задачу и нанесли около 15 ударов на разных направлениях, уничтожили РСЗО, скопления техники, боевые бронированные машины, командно-штурмовые пункты и живую силу оккупантов.

Что известно о сбитии российского Су-35

Вечером 19 июля стало известно, что неподалеку от Новой Каховки наши военные "приземлили" вражеский истребитель, пытавшийся атаковать штурмовиков Воздушных сил ВСУ. Пилот катапультировался. Позже оказалось, что это Су-35.

Между тем, российские СМИ уже уверяют, что украинцы сбили только беспилотник. Хотя на самом деле есть даже видеоподтверждение того, как падает самолет.

Как падал сбитый Су-35 возле Новой Каховки: смотрите видео