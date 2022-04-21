ВСУ сбили самолет российских оккупантов на изюмском направлении: пилотов ищут

В четверг 21 апреля в изюмском направлении Вооруженные Силы Украины сбили самолет российских оккупантов. Члены экипажа выжили.

После того как украинские защитники сбили вражеский самолет, враги сумели спастись и скрыться. На видео можно увидеть в небе два раскрытых парашюта.

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Оккупантов уже ищут. В ВСУ сказали, что их ждет "кара на земле".

Заметим, что, по словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, основные усилия враг сосредоточил именно на изюмском направлении, а именно от Изюма на Славянск. Там россияне сконцентрировали свои войска и пытаются продвинуться.

Россия интенсивно обстреливает Харьков

В последние дни Россия активно обстреливает Харьков, в том числе гражданскую инфраструктуру. Глава горсовета Игорь Терехов рассказал, что в городе разрушено уже около 2 тысяч домов. Согласно сообщениям российских пропагандистов, там планируют провести псевдореферендум.

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