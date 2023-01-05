ВСУ уничтож самолет и вертолет врага, оккупанты массово выдают паспорта: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные сосредоточили усилия в Донецкой области и пытаются улучшить тактическое положение по другим направлениям. ВСУ сдерживают оккупантов и наносят им урон.
Оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. С этой целью россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.
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Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение под Купянском и Авдеевкой
Сообщается, что россияне безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений: признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время оккупанты обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по оккупантам
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.
Оккупанты выдают паспорт на захваченных территориях
В Генштабе ВСУ сообщили, что идет принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области.
Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта России.