Окупанти основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. З цією метою росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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Окупанти намагаються покращити тактичне положення під Куп'янськом та Авдіївкою

Повідомляється, що росіяни без успіху намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін: ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас окупанти обстрілюють позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по окупантах

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Окупанти видають паспорт на захоплених територіях

У Генштабі ЗСУ повідомили, що триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області.

Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти Росії.