Детали поражений раскрыли в Генштабе.

Какие цели атаковали Силы обороны?

На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили российский самолет Су-24. Уровень повреждений бомбардировщика пока уточняют.

В районе Донецка подразделения Сил обороны уничтожили место хранения, подготовки и непосредственного пуска вражеских ударных БПЛА.

Кроме того, украинские бойцы успешно поразили пункты управления дронами захватчиков в Старомлыновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожье.

В Довжанске Луганской области защитники нанесли удар по складу боеприпасов врага.

Базы хранения горюче-смазочных материалов оккупантов были атакованы в Ровеньках на Луганщине и в оккупированном Бердянске Запорожской области.

На территории временно оккупированного Крыма, а именно в населенных пунктах Суворово и Рисово, украинские силы обезвредили посты технических средств разведки "Гренадер".

Ранее стало известно, что Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и предприятие "Атлант Аэро" в Ростовской области. На обоих предприятиях были зафиксированы взрывы и пожары.