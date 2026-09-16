Деталі уражень розкрили у Генштабі.

Які цілі атакували Сили оборони?

На аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму українські військові уразили російський літак Су-24. Рівень пошкоджень бомбардувальника наразі уточнюють.

У районі Донецька підрозділи Сил оборони знищили місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ворожих ударних БпЛА.

Крім того, українські бійці успішно уразили пункти управління дронами загарбників у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському на Запоріжжі.

Водночас у Довжанську Луганської області захисники завдали удару по складу боєприпасів ворога.

Бази зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів зазнали уражень у Ровеньках на Луганщині та в окупованому Бердянську Запорізької області.

На території тимчасово окупованого Криму, а саме в населених пунктах Суворове та Рисове, українські сили знешкодили пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Раніше стало відомо, що Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та підприємство "Атлант Аэро" у Ростовській області. На обох підприємствах зафіксували вибухи та пожежі.