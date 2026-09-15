Обидва об'єкти є важливими для російського військово-промислового комплексу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про удари ЗСУ?

За даними військового керівництва, на території Сизранського НПЗ зафіксували влучання з подальшим загорянням. Українські військові успішно уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6, а також резервуарний парк підприємства.

Цей нафтопереробний завод входить до структури компанії "Роснефть" і має потужність переробки близько 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне та авіаційне пальне, активно забезпечуючи потреби російських окупаційних військ.

Окрім цього, підрозділи Сил оборони завдали удару по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області. На території об'єкта зафіксували потужні вибухи та пожежу.

Завод "Атлант Аеро" спеціалізується на виробництві БпЛА та комплектувальних до них. Зокрема, підприємство здійснює виготовлення ударно-розвідувальних дронів "Молнія" та деталей для безпілотних систем "Оріон", які постачають російській армії.

Також за результатами аналізу додаткових даних підтвердили наслідки нещодавньої атаки по НПЗ "Славянск ЕКО" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. На об'єкті повністю знищили 3 та пошкодили 8 резервуарів.

Нагадаємо, що 13 вересня Сили оборони уразили 2 російських НПЗ у Краснодарському краї та у Татарстані. Йдеться про "Славянськ-ЕКО" у Слов'янську-на-Кубані та "Танеко" в Нижньокамську.