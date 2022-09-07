ВСУ на Юге "досрочно приземлили" российский штурмовик Су-25: враг понес и другие потери
Источник:ОК "Юг"
Ситуация на Юге – напряженная и динамичная. Оккупанты ведут оборонительные бои и коварно обстреливают населенные пункты вдоль линии столкновения и в тыловых районах.
Россияне активизировали воздушную разведку, чтобы корректировать огонь. В Николаевском районе сбили одного такого шпиона – БпЛА типа "Орлан-10".
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ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25
Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также россияне продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.
Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.
Другие потери врага
Украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 83 оккупанта,
- 5 танков,
- 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",
- 3 пушки "Гиацинт-Б",
- 3 единицы автобронетехники.
Кроме того, ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.
Ситуация в Черном море
Корабельная группировка россиян продолжает маневры вдоль крымского побережья в безопасных для себя районах. На боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".
Военные предупредили, что, учитывая актуальность угроз ракетных ударов и артиллерийских обстрелов, следует прислушаться к предупреждениям Сил обороны.
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