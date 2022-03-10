ВСУ сбили танки оккупанта в Бородянке на Киевщине – мощное видео

Украинские войска продолжают успешно уничтожать технику российских оккупантов. Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил об очередных разбитых танках врага.

Украинским защитникам удалось их мастерски разбить возле Бородянки Киевской области. Залужный назвал это ювелирной работой.

К теме Ночь была сложная, но украинская армия контратаковала под Киевом и подбила 5 танков, – МВД

Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе населенного пункта Бородянка,

– заявил он.

Как украинцы уничтожали российские танки: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Вас может заинтересовать, что Путин уже задействовал всех, кого собирался: смотрите видео