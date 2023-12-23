Россияне обещали "пощелкать" Patriot: Олещук их сочно потролил

Российские военные 22 декабря потеряли свои три бомбардировщика Су-34 на Юге Украины. Главнокомандующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук потроил россиян, угрожавших "пощелкать" Patriot.

Он опубликовал скриншот новости из российского медиа, вышедшей еще в декабре 2022 года. В ней Путин угрожал, что "пощелкает" Patriot, которые получит Украина. На улице декабрь 2023 года. И наше государство за один день сбивает на Юге три Су-34. Как тебе такое, Илон Маск?

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Олещук потролил Путина

Совпадение? Не думаю!

– написал он.

Этими словами он сопровождал публикацию, появившуюся в российских СМИ в конце 2022 года. В ней Путин угрожал, что Россия будто бы сможет "пощелкать" Patriot, которые Украина получит от международных партнеров. Мол, США пообещали прислать системы, работающие не так, как российские С-300.



Скриншот статьи, посвященной Patriot / Скриншот

Николай Олещук прежде тоже высмеивал россиян. Он отметил, что "продолжаем серию сообщений под рубрикой "Вечного полета, братья". Она посвящена сбитой российской авиации.

По словам главнокомандующего Воздушными силами ВСУ, 22 декабря на одном из сбитых "Шахедов" с серией "Ы" было послание от россиян. И наши военные уже днем оперативно ответили. На Южном направлении в полдень удалось уничтожить три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Вечного полета "братья"! Всем спасибо за боевую работу! Итого – к победе!

– отметил он.

Обратим внимание, что по российским пабликам гуляет ряд версий, что же произошло с самолетами. Одна из них касается удачной работы Patriot. Но бытует среди оккупантов также рассуждение, что это свои могли приземлить воздушные суда.

Собственно Николай Олещук своим постом-высмеиванием дал российским захватчикам четко понять, что это ЗРК Patriot выполнила успешно свою работу. Именно благодаря этому удалось сократить количество российских самолетов.

Добавим, что по состоянию на утро 22 декабря, по данным Генштаба ВСУ, российские военные потеряли 324 самолета и 324 вертолета. С остальными потерями врага в полномасштабной войне против Украины можно ознакомиться по этой ссылке.