Вертолет и дрон "приземлили" воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр". Это произошло с 11:00 до 14:00 на восточном направлении.

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Воздушные силы показали увлекательное видео попадания по "Орлану". После этого он стремительно улетел вниз.

Избиение беспилотника: видео



"Минус" вражеский вертолет и дрон / Инфографика Воздушных сил

Потери россиян в авиации

С начала полномасштабного вторжения оккупанты понесли немалые потери в авиации. Украинские бойцы уничтожили 217 средств ПВО, 285 самолетов, 272 вертолета, 849 БПЛА, 5 из которых – за последние сутки. Кроме техники, захватчики имеют безумные потери в живой силе. По состоянию на 8 января потери составляют 111 тысяч 170 единиц личного состава убитыми.

Отметим, 7 января под Мариуполем заметили российский самолет, который, по предварительной информации, летел в сторону Ростова-на-Дону. Борт вспыхнул прямо в небе и пошел петлями вниз.

В дальнейшем уничтоженной техники врага должно быть еще больше. Дело в том, что для массированных ракетных ударов россияне используют стратегическую авиацию. В России заявили, что эти самолеты будут использоваться для ударов и в 2023 году.