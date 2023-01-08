Гелікоптер та дрон "приземлили" воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування "Центр". Це сталось з 11:00 до 14:00, на східному напрямку.

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Повітряні сили показали захопливе відео влучання по "Орлану". Після цього він стрімко полетів вниз.

Збиття безпілотника: відео



"Мінус" ворожий гелікоптер та дрон / Інфографіка Повітряних сил

Втрати росіян в авіації

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зазнали чималих втрат в авіації. Українські бійці знищили 217 засобів ППО, 285 літаків, 272 гелікоптери, 849 БПЛА, 5 з яких – за останню добу. Крім техніки, загарбники мають шалені втрати у живій силі. Станом на 8 січня втрати складають 111 тисяч 170 одиниць особового складу вбитими.

Зазначимо, 7 січня під Маріуполем помітили російський літак, який, за попередньою інформацією, летів у сторону Ростова-на-Дону. Борт спалахнув просто у небі та пішов петлями донизу.

Надалі знищеної техніки ворога має бути ще більше. Річ у тім, що для масованих ракетних ударів росіяни використовують стратегічну авіацію. У Росії заявили, що ці літаки використовуватимуть для ударів і у 2023 році.