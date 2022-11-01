Под Бахмутом сбили вертолет ЧВК "Вагнера": в нем были офицеры, которые погибли

Под Бахмутом в Донецкой области украинские военные подбили российский вертолет. Предварительно известно, что он принадлежал вагнеровцам, а на борту находились российские офицеры.

Телеграм-каналы в день сбития 31 октября писали, что вертолет мог быть белорусским, однако выяснили, что сбитая техника все-таки российская . А находившиеся в нем русские офицеры погибли.

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Над Бахмутом сбили вертолет вагнеровцев

Под Бахмутом был сбит российский вертолет Ми-8, принадлежавший ЧВК "Вагнера",

– написал журналист Денис Казанский.

По его данным, кадры горящего вертолета сначала подхватили российские пропагандистские каналы. Враги считали, что якобы на видео запечатлен украинский вертолет, однако это оказалось не так.

Впоследствии пропагандисты начали писать, что сбитый вертолет принадлежал вагнеровцам, а на его борту были российские офицеры на пенсии, которые погибли. Однако, по их данным, некоторые из оккупантов выжили и получили ранения.

Кадры сбития российского вертолета: смотрите видео

Сбитый российский вертолет сгорел: смотрите видео

Мог ли вертолет принадлежать Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" проанализировала опубликованные кадры, чтобы выяснить, принадлежал ли вертолет когда-нибудь Беларуси, учитывая тот факт, что на сбитой технике был закрашенный квадрат. Именно он мог означать, что на том месте могло быть знамя Беларуси. Но после возможной покупки вертолета Россией рисунок закрасили.

Если присмотреться, то на хвостовой балке также видны пятна краски того же цвета, что и замазанный бортовой на воздухосборнике, а это значит, что там тоже что-то замазали. Что же? Международный бортовой номер, который на хвосте вертолета есть только у России, а вертолеты военно-воздушных сил Беларуси вообще его не имеют,

– объяснила мониторинговая группа.

Они также подтвердили фотографиями, что, дескать, техника не была белорусской. Однако добавили, что на самом деле в ЧВК "Вагнера" все-таки есть вертолеты Ми-8.

ВСУ эффективно уничтожают врага

По состоянию на утро 1 ноября Вооруженные Силы Украины с 24 февраля уничтожили уже ориентировочно 276 самолетов и 257 вражеских вертолетов.

Известно, что в течение 31 октября наши военные в Херсонской области в течение 3 минут ликвидировали два российских ударных вертолета Ка-52. Предварительно известно, что "Аллигаторы" сбило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.

Перед этим, того же 31 октября, наши военные также избавились от вражеского Ка-52 в небе над Херсонской областью.

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