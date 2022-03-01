ВСУ сбили вертолет и самолет оккупантов: штурмовики наносят авиаудары по колоннам россиян

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили вертолет и самолет оккупантов. Также украинские лётчики нанесли авиаудары по противнику.

Соответствующую информацию обнародовали в фейсбуке Командования Воздушных сил ВСУ. Такие данные по состоянию на 1 марта – шестой день войны, которую Россия начала против Украины.

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ВСУ уничтожили вертолет и самолет оккупантов

Воздушные силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах. За текущую сутку, 1 марта, силами противовоздушной обороны вида, а именно – зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов,

– говорится в сообщении.

Более того, экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных сил ВСУ совместно нанесли четыре авиаудара по:

колонны танков;

бронированной техники противника;

а также в других целях.



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