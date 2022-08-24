ВСУ сбили вражеский беспилотник в Черниговской области: воздушная тревога продолжалась долго

Сегодня в обед над Черниговской областью был сбит российский беспилотник. После этого в области еще час звучала воздушная тревога.

Заметим, что вражеский беспилотник над Черниговской областью сбили до объявления о воздушной тревоге.

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БпЛА летал над Черниговским районом

В обед 24 августа вражеский беспилотник залетел в Черниговскую область. Около 15:30 его сбили наши силы ПВО в Черниговском районе. Впоследствии, в 15:47, в области объявили о воздушной тревоге. Отбой объявили аж в 16:33.

В Черниговской области работала система противовоздушной обороны. Около 15:30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе,

– говорится в сообщении.

Подробности обещают предоставить позже.

"Подарки" в День независимости от врага: обстрелы участились

Накануне украинцев предупредили о том, что на 23 – 24 августа россияне готовят массированный ракетный обстрел украинских городов.

Обстрелы действительно участились, а по всей Украине весь день раздаются воздушные тревоги. По состоянию на 16:40 24 августа оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Миргороду, также силы ПВО сбили ракету над Черкасской областью и над Винницкой. Кроме этого, взрывы раздавались в районе Синельниково Днепропетровской области, в Днепре и временно оккупированном Энергодаре.

Также оккупанты обстреливают из артиллерии и различных видов вооружения прифронтовые города вдоль всей линии разграничения. Более того, утром россияне обстреляли приграничные территории Сумской области – село Толстодубово.

Удар россиян по Днепропетровской области: под завалами оказались дети

Сегодня российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе, недалеко от областного центра. Кирилл Тимошенко сообщил, что под завалами оказались двое детей. К счастью, детей эвакуировали и они живы.

Сегодня, 24 августа, жителям Украины стоит быть особенно осторожными. Украинские спецслужбы и разведка США предупреждают о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокации. Из-за этого в ряде регионов ввели дополнительные ограничения



Советы от полиции по поведению в День Независимости / Инфографика 24 канала

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