Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. На самом деле, Воздушные силы ВСУ уже ответили, почему сбивают дорогими ракетами вражеские дроны.

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Многоуровневая защита от дронов

Романенко отметил, что ракеты для ПВО дороже вражеских дронов. Однако если дрон попадет в энергетический объект, то ущерба будет гораздо больше. В общем для сбития враждебных БПЛА ВСУ используют многоуровневую защиту:

ЗРК сухопутных войск, сбивающих дроны сразу при пересечении линии фронта или на небольшой тактической глубине.

ЗРК среднего и дальнего радиуса действия, когда прослеживается дальнейшая трасса дронов. Правда, сейчас враг пытается обходить наши средства ПВО, пуская дроны на небольшой высоте или по руслу.

ПЗРК Стингеры, Стрелы и т.п., которые уже работают непосредственно возле объектов, в которые могут целиться дроны.

То есть оборона стала многоуровневой, глубоко эшелонированной, и, например, ПЗРК во время последнего налета сбили 3 крылатые ракеты, не то, что дроны. То есть, в общем, проработана эффективная тактика борьбы с этими дронами,

– заметил эксперт по авиации.

Романенко о том, как работает многоуровневая оборона ВСУ против вражеских дронов: смотрите видео

Новая тактика россиян

Он продолжил, что россияне, к сожалению, учатся и начали использовать новую тактику. Они запускают дроны несколькими волнами по нескольку штук или одной, но много. Ведь, например, NASAMS может работать по 8 целям одновременно, так что если запустить 15 есть шанс, 7 долетят.

"Однако сейчас было проработано так, что на пусковой установке у NASAMS – 8 ракет. Поэтому, когда поступают дроны, одна установка выпускает все ракеты. Не то, что с каждой установки по 2 ракеты, а все с одной. После этого ее перезаряжают и 8 ракетами работает следующая установка", – подчеркнул Романенко.

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