Про це 24 Каналу розповів експерт із авіації Валерій Романенко. Насправді Повітряні сили ЗСУ вже відповіли, чому збивають дорогими ракетами ворожі дрони.
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Багаторівневий захист від дронів
Романенко зазначив, що ракети для ППО дорожчі, ніж ворожі дрони. Однак якщо дрон влучить у енергетичний об'єкт, то збитків буде значно більше. Загалом для збиття ворожих БпЛА ЗСУ використовують багаторівневий захист:
- ЗРК сухопутних військ, які збивають дрони одразу при перетині лінії фронту або на невеликій тактичній глибині.
- ЗРК середнього й дальнього радіуса дії, коли простежується подальша траса дронів. Щоправда, нині ворог намагається обходити наші засоби ППО, пускаючи дрони на невеликій висоті або по річищу.
- ПЗРК Стінгери, Стріли тощо, які працюють уже безпосередньо біля об'єктів, у які можуть цілитись дрони.
Тобто, оборона стала багаторівневою, глибоко ешелонованою, й, наприклад, ПЗРК під час останнього нальоту збили 3 крилаті ракети, не те, що дрони. Тобто, загалом, опрацьована ефективна тактика боротьби з цими дронами,
– зауважив експерт із авіації.
Романенко про те, як працює багаторівнева оборона ЗСУ проти ворожих дронів: дивіться відео
Нова тактика росіян
Він продовжив, що й росіяни, на жаль, учаться і почали використовувати нову тактику. Вони запускають дрони кількома хвилями по декілька штук або однією, але багато. Адже, наприклад, NASAMS може працювати по 8 цілях одночасно, тож, якщо запустити 15 є шанс, що 7 долетять.
"Однак зараз було опрацьовано так, що на пусковій установці у NASAMS – 8 ракет. Тому, коли надходять дрони, то одна установка випускає всі ракети. Не те, що з кожної установки по 2 ракети, а всі з однієї. Після цього її перезаряджають і 8 ракетами працює наступна установка", – наголосив Романенко.
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