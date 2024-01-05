Украинские герои наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 5 января известно, что "пакетизировать" удалось уже 363 070 оккупантов.

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Генштаб Эстонии об освобожденных территориях

В Генштабе Эстонии рассказали, что оборона Украины держится. Герои ВСУ отражают атаки врага и освобождают территории. В частности, нашим защитникам удалось освободить территории вблизи Великой Новоселки Донецкой области.

Российские захватчики наносят около 100 ударов каждый день. В то же время врагу не удается достичь никаких результатов.

Кроме того, в Генштабе Эстонии рассказали, что могло бы усилить оборону Украины. Речь идет о мощных технологиях для уничтожения платформ, с которых наносят авиаудары.

Какая ситуация на фронте

Владимир Зеленский во время обращения 5 января назвал самые горячие направления фронта. Речь идет о Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Купянском. Все планы неприятеля разрушают в корне. Кроме того, украинские герои делают шаги по освобождению временно оккупированного Крыма. В частности, оккупанты 4 января заявили об одной из самых масштабных атак на полуостров. Врагу нанесли мощные потери. В частности, Силы обороны ударили по части связи в Евпатории.