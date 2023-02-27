Есть три фактора, которые позволяют России контролировать Крым, – Чубаров

Российский террорист Игорь Гиркин признал, что в ближайшие месяцы ВСУ перейдут в контрнаступление и будут на Крымском перешейке. Есть факторы, которые помогают России удерживать контроль над Крымом.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он считает, что сначала нужно оценивать собственные возможности. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождением Крыма Украина поставит историческую точку.

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"Нам нужно исходить из собственных возможностей и той совместной работы, которую проводит украинское государство, в частности ВСУ со своими партнерами", – заявил Чубаров.

Он отметил, что многое из того, что говорит Гиркин, исходит из российских внутренних вопросов и взаимосвязей.

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Также Чубаров предполагает, что Гиркин обращается, в частности, к американским источникам, анализирующим ход российско-украинской войны, ведь некоторые тезисы террориста являются выводами военных экспертов. И в одном из выводов, в частности, говорится о том, что путь Украины к победе пролегает через Крым.

"И освобождение Крыма кардинально меняет всю ситуацию не только в ходе этой войны, а и в противостоянии России всему миру", – сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Три фактора для российского контроля Крыма

Он отметил, что, по словам экспертов, есть три фактора, которые помогают России удерживать Крымский полуостров оккупированным – это мост через Керченский пролив, Черноморский флот России и сообщение по суше через оккупированные территории.

От оккупированного Крыма через оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей через оккупированный Мариуполь до Ростова-на-Дону, который является территорией России,

– заявил он.

Эксперты, мол, убеждают, что, в первую очередь, нужно сделать Крым такой территорией, чтобы ее не смогли использовать россияне.

"Нужно сделать Крым территорией, чтобы ее не в состоянии было использовать авиации, российской армии и флоту. И, разумеется, перекрыть коммуникации", – сказал Рефат Чубаров.

По его мнению, над этим и работают Вооруженные силы Украины.

"Даст Бог, освобождение Крыма состоится уже в этом году", – подытожил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

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