ВСУ снова просят украинцев немедленно сообщать о средствах РЭР и РЭБ врага

В Вооруженных Силах Украины обратились к украинцам с просьбой посодействовать в борьбе против врага. В частности, наших военных интересуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).

Украинским защитникам пригодятся любые данные о пребывании российских средств РЭР и РЭБ. Говорится также о различных их модификациях.

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Куда можно сообщить информацию о вооружении врага

Сообщить об увиденном можно через телеграмм-бот @stop_russian_war_bot или на горячую линию Министерства обороны Украины 0 800 500 442.



О какой именно технике следует сообщать / изображение Центра противодействия дезинформации

Распространять информацию об украинских силах не следует

При этом в Минобороны ранее подчеркнули: запрещено распространять информацию о пребывании украинских подразделений и военной техники. Также украинцам следует ограничиться в публикации фото и видео вражеских обстрелов и особенно избегать указаний локаций.

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Обращение Минобороны Украины: смотрите видео