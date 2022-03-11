Українським захисникам стануть в нагоді будь-які дані про перебування російських засобів РЕР та РЕБ. Мовиться також про різні їхні модифікації.

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Куди можна повідомити інформацію про озброєння ворога

Повідомити про побачене модна про них через телеграм-бот @stop_russian_war_bot або на гарячу лінію Міністерства оборони України 0800500442.

Про яку саме техніку варто повідомляти / Зображення Центру протидії дезінформації

Поширювати інформацію про українські сили не слід

При цьому у Міноборони раніше наголосили: заборонено поширювати інформацію щодо перебування українських підрозділів та військової техніки. Також українцям слід обмежитись у публікації фото та відео ворожих обстрілів та особливо уникати вказівок локацій.

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